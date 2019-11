RIETI - Quarto centro stagionale per Federico Dionisi, che allo "Stirpe" realizza il momentaneo 2-0 al 33' del primo tempo, di una partita - quella contro l'Empoli - che poi si concluderà con un rotondo 4-0 in favore dei canarini. Per FD10, in campo fino all'84' quando Nesta gli concede la passerella finale sostituendolo con Trotta, il ritorno ai livelli toccati prima del grave infortunio di un anno e mezzo: l'attaccante ha ritrovato sicurezza, ma soprattutto serenità e nei sedici metri finali è tornato ad essere determinante tanto quanto il compagno di reparto Ciano.



Prossimo appuntamento, per il Frosinone il sedicesimo di finale di Coppa Italia in programma giovedì al Tardini contro il Parma (ore 18), poi domenica sfida al "Menti" di Castellammare di Stabia contro la "matricola" Juve Stabia. © RIPRODUZIONE RISERVATA