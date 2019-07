RIETI - Al campo “Enrico Leoncini” del Terminillo il Frosinone si impone per 8 a 1 sul Cantalice. Quest’ultimo, con numerosi giovani in campo, non sfigura davanti a un pubblico abbastanza numeroso, che sicuramente ha trovato refrigerio dal caldo cittadino, ma anche davanti alla attenta visione di Federico Dionisi, presente a bordocampo visto l'infortunio al polpaccio sinistro.



Il match, iniziato con qualche minuto di ritardo, vede il Cantalice battere il calcio d’inizio. Biancorossi che pur con evidenti mancanze sotto il profilo dei giocatori tengono testa al pressing del Frosinone. Differenza di categoria che si nota nel possesso palla e nelle numerose occasioni create nei primi 23’ di gara. Al 27esimo una disattenzione della difesa reatina porta il vantaggio ciociaro: il numero 29, Marcello Trotta fa 1 a 0 poi poco più tardi sigla la doppietta personale. Allo scadere del primo temo è 3 a 0 Frosinone con Nicola Citro.

Il Frosinone inizia il secondo tempo come aveva lasciato la prima frazione di gioco: al 3’ Trotta su assist di Ciofani realizza la tripletta personale. Al 10’ i gialloazzurri fanno 5 a 0 con Cipsah. Nonostante il risultato la formazione di mister Patacchiola cerca di contenere fin quanto possibile il risultato e ci riesce fino alla mezz’ora quando Enrico, Matarese e Ciofani portano il Frosinone di Alessandro Nesta sull’ 8 a 0. Al termine Agnesi su rigore sigla il gol della bandiera.

Il tecnico biancorosso Simone Patacchiola: «E' stata una bella giornata di sport, abbiamo disputato un'amichevole contro una squadra di serie B e i ragazzi sono rimasti tutti molto contenti. Adesso ci organizzeremo per sistemare la squadra per la prossima stagione».

