RIETI - Peccato. Federico Dionisi non sarà in campo oggi, 17 luglio, contro la squadra del suo paese natale, Cantalice. L'attaccante del Frosinone ha subito un infortunio al polpaccio sinistro, di cui a breve il club ne comunicherà l'entità, durante la prima uscita dei gialloazzurri sul campo di Amatrice domenica scorsa.Alle 17.30 al campo d'altura del Terminillo intitolato a Enrico Leoncini andrà in scena il secondo test per i ciociari di mister Alessandro Nesta (5-0 in scioltezza nel debutto al Tilesi), mentre sarà all'esordio il Cantalice imbottito di giovani e parecchio rimaneggiato. Il club biancorosso deve dipanare diverse incognite a livello societario per dare il via libera alla programmazione della stagione che inizierà a breve: preparazione intorno al 5 agosto e campionato al via l'8 settembre.«L’amichevole per noi sarà solo un modo per correre e riprendere a poco a poco i ritmi - afferma il mister Simone Patacchilola - Mancheranno molti giocatori quindi sarà soprattutto una giornata di sport. Parte dei ragazzi saranno della precedente stagione ma faranno parte della gara molti giovani del nostro settore giovanile».