Frosinone amara per l'ex Federico Dionisi: allo Stirpe l'Ascoli perde 2-1

Sabato 23 Ottobre 2021, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 18:19

RIETI - Frosinone-Ascoli si conclude con la vittoria dei canarini per 2-1, grazie ai gol di Gatti (31') e Ricci (48') a cavallo dei due tempi. Ma gli occhi dello "Stirpe" - inutile a dirlo - erano tutti per il temibile ex di turno, quel Federico Dionisi che per sette anni (dal 2014 al gennaio scorso) aveva deliziato il popolo gialloblù con i suoi gol. Stavolta, però, la prestazione del capitano dell'Ascoli non è stata tale da incidere sulle sorti del match e, se si eccetua un paio di giocate nei minuti finali, la difesa del Frosinone è stata attenta e acuta nell'annullare il giocatore più pericoloso dei bianconero. Per la cronaca, il gol della bandiera dell'Ascoli è stata realizzata da Bidaoui al 66'.