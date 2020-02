Frontale sulla Salaria, tre persone ferite

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti questa sera alle ore 19.30 circa nello svincolo stradale sopraelevato della Salaria, all'altezza dell'abitato di San Giovanni Reatino, a causa di un grave incidente stradale.



Due autovetture, per cause in via di accertamento da parte delle forza dell'ordine, si erano scontrate frontalmente.



Prontamente giunti in posto, insieme ai sanitari del 118, i pompieri sabini hanno da subito portato soccorso ai tre feriti e messo in sicurezza l'intera area. © RIPRODUZIONE RISERVATA