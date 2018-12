RIETI - I vigili del duoco del comando di Rieti sono intervenuti poco fa slungo la Salaria, all'altezza della località di Ponte Buita, a causa di un incidente stradale accorso tra due autovetture, un frontale.



Presenti in posto anche i sanitari del 118 con due autoambulanze e i carabinieri della locale stazione. I due feriti sono stati trasportati al nosocomio cittadino per le cure del caso. Non sono in gravi condizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA