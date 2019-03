RIETI - Violento scontro frontale tra due autovetture in via Garibaldi a Cantalice, poco oltre il bivio per San Pietro di Poggio Bustone. Nell'impatto sono rimasti feriti due giovani alla guida dei rispettivi mezzi. Da accertare la dinamica che ha portato al sinistro con le due auto rimaste entrambe di traverso, occupando l'intera sede stradale.



Le due autovetture, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo, precedevano in sensi opposti marcia quando si sono improvvisamente scontrate. Ferita una 35enne e un giovane di 29 anni del posto. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza del 118, i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e i vigili del fuoco del comando di Rieti.



Disagi temporanei per la viabilità locale essendo rimasta la strada per circa un'ora occupata dai due veicoli prima della rimozione. © RIPRODUZIONE RISERVATA