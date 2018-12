RIETI - I Vigili del Fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti da poco in via Leonardo Da Vinci, nel Comune di Cittaducale nelle vicinanze dell'abitato di Santa Rufina, a causa di un incidente stradale occorso tra due autovetture.



Sul posto anche i sanitari del 118 per portare soccorso alle tre persone coinvolte e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA