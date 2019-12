RIETI - Il movimento Fridays for Future arriva anche a Rieti.



«Noi giovani - si legge nella nota - siamo mossi dall'esigenza di agire concretamente contro il cambiamento climatico e abbiamo bisogno del sostegno di tutti: segui i canali social ufficiali @fridaysforfuturerieti su Instagram e la pagina facebook "Fridays For Future Rieti" e mettiti in contatto con noi per informazioni, assemblee e iniziative».



LE PAROLE D'ORDINE



- unione tra persone che vorranno condividere e lottare per una causa comune.



- speranza, quella forza inarrestabile che ci permetterà di non fermarci mai e ci spingerà a credere sempre in ciò che facciamo.



- colore, verde come quello che sta scomparendo dal nostro pianeta.



- desiderio di vedere il nostro pianeta rinascere, partendo insieme dalle piccole cose. Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA