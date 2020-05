RIETI - Segnali di ripartenza arrivano anche dal mondo della ristorazione. Il Ristorante L’Oasi di Vescovio (Torri in Sabina) della famiglia Marcheggiani riparte prima con la consegna a domicilio, poi con l’asporto e pensa anche alla riapertura al pubblico datata primo giugno. Mattia, 22enne e attuale calciatore del Fiano Romano, frequenta il secondo anno dell’Università di scienze motorie sportive al San Raffaele.

In questo difficile momento, dà anche una mano a suo padre Marco e a sua madre Tiziana nel ristorante di famiglia insieme a sua sorella Erika e suo fratello Francesco, attaccante della Vis Pesaro, che afferma: «Non è un bel periodo, nessuno si aspettava di vivere un pandemia così dura. Per ristoratori e baristi non è un momento facile perché sicuramente è un problema che si protrarrà nei mesi a seguire dopo la riapertura del primo giugno. Detto questo noi del ristorante L’Oasi di Vescovio non ci siamo di certo abbattuti e fin da subito ci siamo reinventati con le consegne a domicilio come se fossimo veramente dei corrieri. Non è stato semplice, non potevi sbagliare nulla e dovevi essere preciso come un orologio svizzero e delle volte con i minuti contati per non far rovinare il pasto. Di conseguenza ci siamo divisi i compiti in famiglia e per fortuna è andato tutto alla perfezione anche se per noi è stato un lavoro nuovo. L’asporto ci ha tolto un po’ di lavoro extra. In fin dei conti è un po’ come il calcio: se ti abbatti perdi e in questo momento nessuno si può permettere di perdere, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a “combattere”».

Mattia, i suoi genitori hanno un ristorante, come avete appreso la notizia della chiusura obbligata?

«Purtroppo è stata una dura botta. Noi in questo periodo portavamo al ristorante moltissime persone tra matrimoni, comunioni, cresime, battesimi, pranzi all’aperto insomma un colpo pesante. Il nostro è un bar-ristorante e anche la domenica molte persone venivano per prendere il nostri gelati artigianali. Sono quasi due mesi che siamo chiusi al pubblico, io con tutta la mia famiglia abbiamo accettato tutto questo perché prima viene la salute poi intorno alla seconda settimana di aprile, sempre rispettando le disposizioni, abbiamo cercato di tornane pian piano alla normalità con per esempio le consegne a domicilio. Le difficoltà economiche derivano anche dal fatto che se ora possiamo consegnare solo in zone a noi vicine, prima i nostri clienti erano di Rieti, Roma, persone straniere che venivano a vedere il posto, il turismo per noi era molto importante».

Da quando sono iniziate le consegne a domicilio e come avvengono?

«Dal 10 aprile circa abbiamo iniziato a fare le consegne per i nostri clienti. La posizione del nostro ristorante non permette lunghi viaggi e abbiamo consegnato soprattutto in zone limitrofe. Consegnamo tutto il nostro menù che è possibile trovare nel nostro sito mentre per ciò che riguarda il bar i nostri gelati artigianali. I clienti non sono mancati anche in questo difficile momento. Gli orari di distribuzione sono: il fine settimana siamo attivi con il ristorante mentre per il gelato tre consegne a settimana, martedì, giovedì e sabato. Utilizziamo comunque tutte le precauzioni come guanti e mascherine e raccomandiamo anche i nostri clienti di utilizzarle».

Cosa è cambiato dal 4 maggio e come affronterete la riapertura del primo giugno?

«Dalle ultime disposizioni dal 4 maggio abbiamo iniziato il take away mentre la primo giugno possiamo riaprire al pubblico ma non nella normalità. Per l’asporto stiamo dando gli appuntamenti, si entra uno per volta, come giusto che sia. Per quando si riaprirà ci stiamo dando da fare, sicuramente diminuiranno i posti all’interno del locale. Per aumentare le distanze utilizzeremo più sale, poi ci vorrà sicuramente anche un po’ di buon senso da parte delle persone soprattutto quado sono fuori, nel giardino per esempio».

Ci sono stati casi di positività nelle sue zone?

«Qualcuno nelle zone limitrofe. La preoccupazione più grande va agli anziani che sono le persone più a rischio, penso ai nonni che abitano qui. Quando è stato possibile siamo andati a trovarli sempre mantenendo le distanze per sicurezza. Gli altri nonni invece sono i cuochi del ristorante quindi ci siamo molto a contatto».

Lei è fidanzato, come ha affrontato questo periodo?

«Purtroppo è stato difficile, noi siamo molto lontani. Lei abita a Rieti mentre io qui a Vescovio, sono molti chilometri. Siamo rimasti in contatto con chiamate, videochiamate, ci aggiornavamo spesso».

Come ha trascorso le giornate in casa?

“Fortunatamente da fare non manca mai. Abbiamo un bel terreno e ci diamo da fare in questo, poi mi sono allenato insieme a mio fratello e a mia sorella, io l’ho fatto soprattutto per me dato che i campionati non credo ripartiranno. Poi ho studiato e sto studiando, ho un esame per via telematica in questi giorni. Da fare come detto non manca, abbiamo anche un giardino. Non mi sono dato alla cucina, per quello ha fatto tutto mia madre o mia sorella. Poi ho visto molte serie tv, tra tutte “La casa si carta”, abbiamo rispolverato di nuovo la play».

Ultimo aggiornamento: 10:20

