Fara Sabina, Franco Cipriani lascia FaraMerita: resterà in Consiglio come indipendente

RIETI - Franco Cipriani (Sinistra Italiana) esce dal gruppo consiliare di FaraMerita e il partito che rappresenta dalla coalizione. Il capogruppo Vincenzo Mazzeo aveva promosso nei giorni scorsi un percorso di rinnovamento del gruppo che non è andato a genio, nelle modalità, a Cipriani. Resterà in Consiglio come indipendente.

"Di fronte all’esaurimento dello spirito di Faramerita- scrivono da Sinistra italiana- al deteriorarsi dei rapporti personali tra i consiglieri, anche a causa di una gestione “approssimativa” del gruppo consiliare, non possiamo che trarre l’unica conseguenza fattibile e realistica, quella di uscire da Faramerita, intesa sia come coalizione politica, sia come gruppo consiliare.