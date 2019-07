© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua, inesorabile, l'esodo di baby calciatori reatini lontano dai confini provinciali. Stavolta è toccato a Francesco Palombi, il 2009 cresciuto nella "cantera" del Real Rieti, prima di passare a Sporting e Fc Rieti, che da ieri è a tutti gli effetti un tesserato della Ternana.Dieci anni compiuti a febbraio, Palombi è un giocatore tatticamente già piuttosto duttile: esterno basso, sia a destra, che a sinistra, nonostante un'altezza non proprio prorompente, sa adattarsi anche al ruolo di centrale di difesa.«Per lui ieri è stato un giorno speciale - ci racconta con un pizzico di commozione papà Marco - perché il nonno, ossia colui che lo accompagnava agli allenamenti fino a qualche anno fa, avrebbe compiuto 75 anni. E questo aspetto, sinceramente, ci ha colpito non poco in famiglia: sembrava quasi un segno del destino, una "mano" sulla spalla di Francesco che, come il fratello Simone, era molto attaccato alla figura del nonno».Aspetto emozionale a parte, per Francesco Palombi inizia ora una nuova avventura: dopo aver attirato l'attenzione degli osservatori del club rossoverde durante i tornei estivi, dovrà confermare che quanto di buono messo in mostra non è frutto della casualità, bensì farina del proprio sacco. Ma con un padre (Marco) e uno zio (il vicepresidente del Real Luca Palombi) che in fatto di calcio e di futsal specialmente, lasciano sempre il segno ogni qualvolta scendono in campo, c'è da scommettere che pure Francesco saprà rinverdire quella che può chiamarsi "tradizione di famiglia".