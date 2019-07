© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Francesco Manna è l’ultima conferma del Passo Corese. Dopo un'intervista rilasciata a Il Messaggero lo scorso 7 giugno, in cui non assicurava la sua permanenza nel club coresino, nei giorni scorsi è arrivata la conferma della società: «A volte in famiglia si possono avere incomprensioni. L'amore, la passione e la voglia di strafare per una cosa a cui tieni possono togliere serenità e lucidità. Poi in casa ci si confronta, si affrontano i problemi, si riconoscono gli errori e tutto torna come prima, meglio di prima. Francesco Manna sarà ancora con noi, anche per la stagione 2019/2020, a difendere i colori della sua città e a seguire i bambini della scuola calcio. Avanti Checco!».Il tecnico Fabrizio Benigni sulla “pace” tra società e giocatore: «C’erano state un po’ di incomprensioni tra Francesco e la società in una delle ultime partite del campionato scorso ma a oggi è tutto rientrato. Sia il club che io vogliamo il ragazzo, lui vuole il Passo Corese e alla fine tutto è stato ricucito».Queste le parole del difensore centrale classe '95 in merito a quanto accaduto: «Come detto a giugno non ero sicuro di rimanere, poi ho avuto un confronto con la società in cui sia io che il club abbiamo ammesso i nostri sbagli e le cose si sono risolte nel migliore dei modi»«C’è stata una proposta da una squadra Umbra che mi ha fatto molto pensare ma per questioni di cuore e di lavoro ho preferito rimanere a casa mia».«Non vedo l’ora di iniziare, non so ancora quali saranno gli obiettivi ma sia io che la squadra punteremo a fare meglio dello scorso anno. Purtroppo non ritroverò alcuni compagni tra cui Terracina, Mechelli, Pomposelli, Italiano ma soprattutto Gerli che per me è un fratello: in bocca al lupo a loro ma soprattutto a noi».