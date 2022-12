Francesco Manna torna al Passo Corese: «Scelta di cuore». Fioravanti nuovo mister

RIETI - Una scelta di cuore. Spinto dal desiderio di contribuire a invertire la rotta di un Passo Corese in profonda crisi. Francesco Manna è tornato a casa e ora è il capitano del team sabino che cerca di restare in Promozione. Coresino doc, il difensore centrale del 1995, dopo una parentesi alla Bf Sport durata 4 mesi, torna a vestire maglia bianconera che lo ha visto crescere come giocatore e come uomo.

«Nella Bf Sport mi trovavo bene: gruppo unito e ottimi rapporti con squadra e staff - dice il giocatore bianconero - Ho preso la decisione di comune accordo con la società. Poi ho riflettuto, ho pensato al Nomentum di mister Benigni, ho parlato con lui, ma il cuore mi ha detto di tornare dove ho lasciato un pezzo di me. La passata stagione ho vissuto un anno incredibile e vedere come sta andando questo campionato mi faceva star male. Non potevo non portare il mio contributo».

Il Passo Corese non sta vivendo giorni facili, ieri il nuovo tecnico Marcello Fioravanti, che ha preso il posto dei Pietro Vecchiotti, ha diretto il suo primo allenamento. «Il momento è difficile, ma sono sicuro che ne usciremo - afferma Manna - La società è molto presente sul mercato e sta cercando in tutti i modi di ricomporre una squadra degna della categoria, il paese lo merita».

Il difensore sabino ha lasciato il Passo Corese dopo la sua migliore stagione. «Qui ho vissuto momenti bellissimi - ricorda Manna - Ho trascorso 5 anni con un gruppo che non dimenticherò mai. C’è sicuramente un po’ di malinconia, ma bisogna andare avanti. Della passata stagione ci sono anche Scancella, Parrella e Mocerino. Dobbiamo far crescere il gruppo e far capire cosa vuol dire giocare nel Passo Corese».



Che squadra ha trovato al suo ritorno?

«La rosa è molto diversa, anche lo staff, il mister è arrivato solo ieri sera e personalmente non lo conosco - spiega Manna - Fra i ragazzi ci sono delle buone individualità, i più giovani devono crescere».



Domani il derby contro la corazzata Amatrice.

«Per noi non ha un sapore diverso, tutte le gare saranno delle finali e come affronteremo l’Amatrice dovremo affrontare tutte le altre - conclude Manna - Vincere sarebbe bello, ci darebbe un’iniezione di fiducia straordinaria: daremo il massimo».