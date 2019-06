© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dal colpo di fulmine scoccato in un locale milanese fino alle nozze in programma il 6 luglio prossimo a Contigliano Alta, nella chiesa di San Michele Arcangelo.E’ nel suggestivo e impareggiabile centro storico del paese reatino che il 34enne giocatore di baket friulano di serie A, anche ex azzurro, Marco Cusin, centro della Fiat Torino, porterà all’altare la 33enne reatina Francesca Marchetti (nella foto), conosciuta nel capoluogo meneghino quando lui ancora vestiva i colori della Pallacanestro Cantù e lei era impegnata come comunicatrice per alcuni dei più grandi stilisti mondiali, tra cui Dolce e Gabbana ed Armani.E’ ancora top secret l’elenco degli invitati attesi in terra reatina per l’evento del 6 luglio che la promessa sposa ha voluto organizzare - deformazione professionale - nei minimi particolari a partire dall’addio al nubilato. Si sa, invece, che dopo il «sì» che verrà pronunciato a Contigliano nel pomeriggio, gli ospiti si sposteranno per la cena nella maestosa Abbazia di San Pastore.