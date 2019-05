RIETI - A undici anni di distanza dall’infortunio sul lavoro a Patarico di Amarice che costò la vita all’operaio Nando Pettinaro di 44 anni, la Corte di Appello ha confermato le condanne per concorso in omicidio colposo.



Condanne che riguardano Alessio Rosati, titolare della ditta incaricata di eseguire l'intervento, e il direttore tecnico, Federico Carucci.



