RIETI - Se ne parlerà il 30 gennaio in consiglio regionale e il 7 febbraio nell’assise comunale di Castelnuovo di Farfa convocata in via straordinaria dal sindaco Luca Zonetti. La battaglia contro la realizzazione del mega impianto fotovoltaico nella valle di Cornazzano non arretra di un centimetro.



E in Regione tutti i gruppi consiliari sono ora uniti nel chiedere il rigetto della Valutazione di impatto ambientale.



