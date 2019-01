TUTTI I PARTICOLARI NELL'EDIZIONE

RIETI - Assemblea affollatissima, nella sala del turismo di Castelnuovo di Farfa, con cittadini, istituzioni e ditta che vuole realizzare l’impianto fotovoltaico all'interno del territorio comunale, in un'area che si affaccia anche sul comune di Mompeo.Gli interventi dei cittadini sono stati tutti di segno contrario all’impianto. Presenti anche i consiglieri regionali Fabio Refrigeri e Francesca De Vito che anno spiegato come «l'area prescelta sia a vocazione agricola e turistica e non industriale».«Come Regione - ha detto Refrigeri - abbiamo potenziato e incentivato investimenti per le aziende agricole e per i giovani imprenditori che vogliono investire sull’agricoltura e non possiamo essere certo d’accordo sul fatto che zone a vocazione agricola come quelle di Castelnuovo, e della Sabina in genere».«Siamo fortemente contraria allo scempio della valle di Cornazzano. Non si possono annullare le potenzialità ambientali e turistiche del borgo di Castelnuovo di Farfa e della Sabina», ha aggiunto la consigliera pentastellata Farncesca De Vito.