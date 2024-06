Forza e libertà: da 133 anni un patrimonio per la città di Rieti

RIETI - Da oltre 100 anni l’associazione sportiva “Forza e libertà” opera dedicandosi a giovani atleti, in particolare organizzando corsi di ginnastica generale, artistica e ritmica a partire dai tre anni di età.

«Era il 1891 – spiegano dalla società - e l’impegno dell’associazione è quello di mantenere vivo lo spirito che ne ha ispirato la nascita, aggiornandosi alle più moderne esigenze ed adeguandosi ai tempi, senza mai perdere di vista gli obiettivi che restano quelli di una volta, il rispetto dei valori umani e sportivi e l’agevolare la crescita personale e di gruppo dei giovani atleti, affinché lo sport possa essere strumento educativo e di divertimento».

Al PalaSojourner si è tenuto mercoledì 12 giugno il saggio finale “Sanremo Show…a modo nostro” che ha visto impegnate 163 ginnaste, protagoniste di esibizioni proprie della disciplina di ritmica o di artistica. Nella seconda parte, sulle note delle più belle canzoni di Sanremo, i gruppi di sono esibiti in diverse coreografie.

«È stato un successo di emozioni come dimostrano i tanti messaggi di genitori e di ginnaste felici di essersi esibite – commenta soddisfatto il presidente Francesco Scarpellini – I 133 anni di attività costituiscono un patrimonio di grande valore, non solo per il glorioso sodalizio, ma anche per la città di Rieti.

Ringrazio genitori e nonni che con amore e premura accompagnano bambini e ragazzi, permettendo loro di seguire i propri sogni».

“Lo sport allena i sogni” recita la medaglia consegnata a tutti i partecipanti della società, che partecipa a campionati regionali, interregionali e nazionali.

Il grazie è stato rivolto anche allo staff tecnico e societario con le istruttrici di ginnastica artistica

Arianna Lodovici, Alessandra Onofri, Lyuba Kravets e Giulia Testoni, quelle di ginnastica ritmica Rebecca Perotti e Dalila, Diana Perillo Ivieta, Ramirez Crispi e le neo tecniche Elena De Angelis e Maria Stella Pasqualoni.

Presenti all’esibizione anche il delegato provinciale del Coni Luciano Pistolesi e storici dirigenti dell’associazione come Peppe Pitoni, Angelo e Giulio Zanin.