RIETI - Sandro Grassi ex sindaco di Antrodoco e coordinatore azzurro in provincia di Rieti è stato nominato responsabile regionale di Forza Italia per Emergenze e Prevenzioni.



La nomina arriva direttamente dal coordinatore regionale senatore Claudio Fazzone con una nota stampa che riconosce in Grassi «innate capacità di affrontare i problemi delle comunità in cui opera quotidianamente, nonché capacità e attaccamento alle idee di Forza Italia che ha sempre dimostrato. Insomma, la persona giusta per rafforzare e far crescere il partito all’insegna della buona politica».



A Sandro Grassi sono subito giunte le congratulazioni del vice coordinatore regionale Gianluca Quadrini.