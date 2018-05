di Juri De Santis

RIETI - Vittoria importante per l’Under 18 della Foresta Small Basket che espugna il campo della Nomen per 71-68 e accede alle final four di categoria da prima classificata.



Primo quarto con i reatini che entrano in campo col freno a mano tirato e i padroni di casa tentano subito l’appunto ma gli ospiti reggono e si chiude sul 14-13.



Nel secondo quarto entra in campo la Foresta con buone azioni in fase offensiva e alzando notevolmente l’intensità difensiva di porta al riposo lungo davanti per 35-28.



Al ritorno in campo i padroni di casa non ci stanno e si rifanno sotto nel punteggio, la Foresta concede qualcosa di troppo in difesa e in attacco sbaglia in più di un'occasione e in un amen si trova solo avanti di due.



Ultimo quarto con Rieti che ritrova l’intensità e mette sotto gli avversari che provano a reggere l’urto senza tuttavia riuscirvi.



Grazie a questa vittoria la Foresta chiude prima nel girone e si qualifica per le final fuor di categoria dove ha buonissime chances di portare a casa il bersaglio grosso.



Bk La Foresta Small : Pace 6, Di Fazi J. 6, Luchetti 7, Razzano 3, Gianfelice 15, Marchetti 21, Munalli 6, Sidio 7, Panitti. Coach.Boldini

