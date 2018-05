di Juri De Santis

RIETI - Successo dal peso specifico assoluto per l'Under 18 Elite della Foresta Small che batte Latina per 77-65 e vola al primo posto in classifica.



Match dove nei primi due quarti regna l’equilibrio. Prima frazione di gioco la Foresta prova subito a spingere sull’acceleratore ma gli ospiti rimangano in contatto sul 21-18. Nel secondo quarto sempre i reatini provano a farsi sentire sotto canestro e in fase offensiva chiudendo sul 43-35.



Al ritorno dal riposo lungo la svolta per i padroni di casa che, oltre a far intravedere sprazzi di bel gioco, riescono a centrare costantemente la retina avversaria chiudendo sul 58-47. Ultimo quarto di gestione per la Foresta che tiene a bada i tentativi di rientro di Latina che però continua a sbagliare molto dalla lunga distanza.



Grazie a questa vittoria la Foresta vola prima in classifica e cosa ancor più importante ribalta di un punto, la differenza canestri, rispetto alla partita di andata.



Bk La Foresta Small : Gianfelice 12, Marchetti 33, Pace 16, Razzano 6, Di Fazi J.6, Luchetti 4, Sidio, Panitti, Munalli. Coach Boldini M. Ass. Coach Gunnella F

Gioved├Č 17 Maggio 2018



