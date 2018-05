di Juri De Santis

RIETI - Bella vittoria nel recupero della prima giornata di andata della seconda fase per l'Under 18 Foresta Small, che adesso punta al primo posto nel girone dopo il successo sul campo del Vigna Pia 78-70.



Un primo quarto finito con un +1 (25-26) per i reatini e molto combattuto con buoni tiri da tre da parte del Vigna Pia e molta intensità in campo.



Nel secondo quarto gli ospiti entrano molto più concentrati ed aggressivi riuscendo a far segnare alla squadra di casa solo tre punti contro i 17 della Foresta andando al riposo lungo con il punteggio di 43-28.



Al rientro in campo la compagine sabina allunga nel punteggio mostrando buone giocate in fase offensiva e chiudendo il quarto sul 64-45.



Nell’ultimo parziale la Foresta gestisce la gara e il coach Boldini decide di mandare tutti i ragazzi a referto distribuendo le forze in vista del prossimo incontro.



Grazie a questa vittoria la Foresta sale a quattro punti con due vittorie e una sconfitta.



Bk La Foresta Small : Pace 14, Marchetti 23, Luchetti 13, Razzano 12, J. Di Fazi 7, Sidio, Gianfelice 7, Munalli 2, Panitti. Coach Boldini M. Ass. Coach. Gunnella Franco.

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:05



