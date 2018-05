di Juri De Santis

RIETI - Successo importante per l'Under 18 della Foresta Small. Prima vittoria nella seconda fase per i reatini che hanno battuto in casa la Nomen Angels per 74-48, squadra che non aveva perso una partita dalla prima fase. Inizio col piede giusto per i reatini, che riescono subito a trovare una buona vena realizzativa e un'ottima difesa. Il primo mini riposo vede i locali avanti di 11.



Il secondo quarto è la fotocopia del primo. La Foresta sempre avanti e ospiti incapaci di rispondere per la pochezza difensiva espressa. L'attacco dei padroni di casa continua a colpire con insistenza mentre le percentuali della Nomen scendono a livelli bassissimi. Gli ospiti si limitano ad attaccare la zona perimetralmente e solo con tiri da tre punti che non fanno che agevolare il lavoro ai sabini. Si va così all’intervallo con la Foresta avanti di sul 49-27.



Al ritorno in campo i padroni di casa entrano ancor più determinati e grazie alla difesa in cinque minuti spaccano la partita e chiudono la pratica portandosi sul +30. Quarto periodo in scioltezza per i ragazzi di coach Boldini, che chiudono con un vantaggio di ventisei punti.



Con questa vittoria la Foresta Small riscatta la sconfitta della prima gara e si prepara alla sfida di mercoledì prossimo sempre in casa contro Latina.



Bk La Foresta Small : J.Di Fazi 3, Sidio 3, Luchetti 11, Marchetti 24, Razzano 3, Pace 25, Gianfelice 5, Munalli, Panitti, Miluzzo. Coach Boldini M. Ass. Coach . Gunnella F.

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



