di Juri De Santis

RIETI - L'Under 18 della Foresta Small inizia la seconda fase con il freno a mano tirato, sconfitta sul campo di Latina. Domani la possibilità di rifarsi in casa contro la Nomen Angels.



Nella seconda fase Poule A per i ragazzi dell’Under 18 impegnati sul campo del Basket Latina escono sconfitti con il punteggio di 73-62. Primo e secondo quarto da dimenticare per la formazione ospite che chiude al riposo lungo sotto con il punteggio di 43-27. Bella reazione di carattere nel terzo quarto con una dura difesa e buoni canestri in attacco grazie ai quale la Foresti riesce a dimezzare lo svantaggio con un più otto a favore dei pontini per 53-45. Nell'ultimo quarto i reatini si avvicinano fino ad arrivare al meno quattro con palla in mano ma da quel momento si spegne la luce per gli ospiti che giunti in trasferta a ranghi ridottissimi non riescono più a tenere testa ai padroni di casa.



Ora, l'Under 18 scenderà di nuovo in campo domani (ore 19.30) contro la Nomen Angels, prima con quattro punti. Un incontro da non sbagliare se la formazione di coach Boldini vuole raggiungere le semifinali di categoria.



Bk La Foresta Small : J.Di Fazi 7, Sidio 12, Marchetti 13, Razzano 10, Pace 9, Gianfelice 11, Munalli, Panitti.

Coach Boldini M. Ass. Coach P.Di Fazi.

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA