di Juri De Santis

RIETI - Ottimo risultato per l'Under 15 della Foresta Small contro Pesaro. Attesa per l'esordio dell'Under 18.



UNDER 18

L' Under 18 dopo essersi qualificata come seconda nel girone di qualificazione, è stata inserita nel girone B Fascia A con Latina, Nomen e Vigna Pia. I reatini esordiranno la prossima settimana in trasferta sul campo del Latina, dopo il rinvio della gara con Vigna Pia.



UNDER 15

Bella vittoria della Foresta bk di coach Di Fazi che sovvertendo i pronostici della vigilia batte Pesaro per 52-51.

Dopo un primo quarto difficile (5-16) , nel secondo la Foresta ha reagito alla grande recuperando gran parte dello svantaggio (18-10). Nei due ultimi quarti la squadra reatina è sempre stata punto a punto con Pesaro che ha provato ad allungare nel punteggio senza mai riuscirci. L'epilogo si é avuto a 48 secondi dalla fine quando i reatini hanno prima recuperato una palla con una grande difesa e segnato due tiri liberi fondamentali con Barbacci e nell'azione seguente hanno costretto Pesaro a perdere la palla su una rimessa. Nell'ultima azione d'attacco La Foresta a 4 secondi dalla fine ha realizzato il canestro della vittoria con un tiro da fuori. Vittoria che porta i reatini a dodici punti in quart'ultima posizione.



Foresta Bk : Formichetti 11, Toffoli 7, Barbacci 19, Panitti 1, Laureti, Mancini 9, Damasi, Provaroni 3, Papa 2, Ballarin ne.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA