RIETI - Nella gara dell'Under 16 Eccellenza tra La ForestaSmall e Usb Foligno, c'è da segnalare un brutto episodio a sfondo razzista che vede protagonista il quindicenne camerunese del club reatino, Mahamat Kader.Infatti nel corso della gara svoltasi sabato scorso al PalaSonourner, uno dei due arbitri ha fermato il gioco per espellere un giocatore umbro, reo di essersi rivolto a Kader con un espressione razzista. Una volta allontanato dal campo la partita è ripresa, mentre il giocatore espulso sostiene di non aver affermato nessun insulto razzista, ma ciò che importa è quello che ha sentito il direttore di gara, che ha già riportato l'episodio nel referto di gara. Purtroppo per Kader, ben voluto e apprezzato da tutti i suoi compagni e membri del club reatino, non è la prima volta, qualcosa di simile era accaduto sul campo del Pontevecchio, infatti spiegano dalla ForestaSmall: «La Società Basket La Foresta esprime il rammarico per quanto accaduto, convinta di dover insegnare ai suoi atleti il rispetto e la correttezza che permetteranno loro di vincere non solo sul campo, ma nella vita e chiede pubblicamente alla FIP quali provvedimenti debba prendere per evitare che si ripetano episodi tanto gravi». Insomma un brutto episodio, che non ha nulla a che fare con un pomeriggio di sport.