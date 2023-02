In Seconda, Torri espugna 1-2 Forano e lascia l'ultimo posto. I commenti e le foto

RIETI - Colpaccio del Torri che espugna il Comunale di Forano vincendo 2-1 nella prima giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria. Gli ospiti infliggono ai foranesi il primo ko casalingo stagionale grazie alle reti di Sidori e Latini. Forano accorcia nella ripresa e sfiora il pari all’ultimo minuto colpendo una traversa. Torri lascia così l’ultima posizione e sale a 12 punti, mentre Forano resta al secondo posto con 28 punti.

La cronaca. Che sia una Torri diversa dal girone di andata si vede subito dal calcio d’inizio. Gli ospiti decisamente meglio nei primi quarantacinque minuti. Al 12’ arriva il vantaggio giallo blu grazie al tiro-cross di Sidori dalla sinistra che sorprende Favetta e si infila sotto la traversa per l’1-0. Forano è spesso imprecisa davanti e Torri prova a colpire da fuori al 25’ con la conclusione di Antonelli che si spegne sopra la traversa. Costretto al cambio Quintaie dopo neanche mezz’ora dopo uno scontro con Ouro. Al 30’ provano la reazione i padroni di casa che si affidano al destro da fuori di Migliorati che termina però a lato. Piove sul bagnato per la squadra di Munzi, costretto a cambiare anche Passerotti al 35’. Al 40’ arriva il raddoppio ospite: punizione dalla destra battuta da Boccadamo sul secondo palo, sponda di testa di Colletti e tap-in vincente di Latini da due passi per il 2-0 poco prima dell’intervallo.

La ripresa. È un’altra Forano quella che scende in campo nel secondo tempo. Dopo tre minuti ci prova Bontempi ma il suo tiro da fuori è facile preda di Francescangeli. L’estremo difensore ospite al 50’ si sporca nuovamente i guanti parando la punizione di Migliorati. Al 54’ ancora pericoloso Migliorati che calcia da fuori area col sinistro ma la palla termina alta sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte Antonelli incrocia da fuori area trovando la pronta risposta di Favetta in angolo. Forano continua a spingere e al 58’ Bontempi prova la conclusione da fuori area sulla quale si avventa Borriello che non riesce nella deviazione vincente. Al 68’ ci prova nuovamente Migliorati con Francescangeli bravo a respingere in tuffo la conclusione del foranese da fuori area. Aumenta l’intensità della pioggia e con essa quella degli attacchi dei padroni di casa che prendono d’assedio l’area del Torri. Al 75’ Angeloni va al tiro dal limite ma la palla termina alta di poco. Due minuti dopo ci prova Coppari ma il suo sinistro termina fuori. Un giro di lancette più tardi Forano accorcia le distanze: conclusione da fuori area di Migliorati, pallone respinto centralmente da Francescangeli e Borriello ribadisce in rete per l’1-2. Insistono i foranesi all’82’: rimessa lunga di Magrini e palla che arriva a Coppari, il quale da centro area prova la conclusione di controbalzo ma spedisce sopra la traversa. Nel finale storie tese tra il neo entrato Mancini e Favetta che portano all’espulsione dell’estremo difensore foranese. All’ultimo respiro punizione per Forano che può valere il pari: si incarica della battuta il solito Migliorati che calcia bene ma la palla si stampa sulla traversa poco prima del triplice fischio del direttore di gara.

Le dichiarazioni post-gara

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: “Gara approcciata male. Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori che non ci hanno permesso di essere pericolosi come avremmo dovuto. Nella ripresa abbiamo reagito, creato parecchio, ma sotto di due gol il massimo che potevamo raggiungere era il pareggio che purtroppo non è arrivato. Abbiamo avuto molta sfortuna tra infortunati e assenze soprattutto in difesa, ma non voglio cercare alibi, Torri ha ampiamente meritato la vittoria soprattutto per quanto dimostrato nel primo tempo”.

Franco Pastorelli, tecnico Asd Torri in Sabina: “Sono contentissimo della gara dei ragazzi. Si sono allenati tutti con il giusto atteggiamento durante la settimana e oggi hanno messo in campo la voglia di vincere. Nel primo tempo siamo stati migliori, poi inevitabilmente nella ripresa Forano ha provato il tutto per tutto per raggiungere il pareggio ma noi ci siamo difesi bene. Devo fare i complimenti a tutti, è la prima sconfitta di Forano in casa e questo dà valore a quanto di buono fatto oggi. Loro sono un’ottima squadra e l’hanno dimostrato nel secondo tempo. Le vittorie di oggi e di settimana scorsa sono due risultati di importanza capitale per noi”.

Il Tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Favetta, Magrini, Colafigli, Antonini, Quintaie (28’ Farinelli), Angeloni (90+5’ Grillini), Donati (64’ Coppari), Migliorati, Passerotti (36’ Borriello), Tetto, Bontempi. A disp. Lorenzetti, De Santis, Boudouma, Di Paolo, Mocci. All. Munzi

Asd Torri in Sabina: Francescangeli, Sidori, Colletti, Boccadamo (70’ Splendori), Volpi, Pessi, Antonelli, Tocci, Latini (87’ Rega), Bertoldi, Ouro (80’ Mancini). A disp. Broggi, Di Carlo, Adami, Iacobelli, Viana. All. Pastorelli

Arbitro: Dennis De Vincenzi di Roma 1

Reti: 12’ Sidori, 40’ Latini (T), 78’ Borriello (F)

Note: espulso Favetta al 90+5’, ammoniti: Antonini, Migliorati (F), Francescangeli, Boccadamo, Volpi, Mancini (T). Angoli 3-2, spettatori 200 circa