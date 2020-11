RIETI Questa mattina alle ore 6.30 in via della Croce a Forano è andata a fuoco un’autovettura. L’incendio della macchina si è esteso ad altre due vetture parcheggiate. Sono in corso gli accertamenti per verificare l’esatta dinamica dei fatti. Nel comune sabino, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto e due squadre dei vigili del fuoco, una dal distaccamento di Poggio Mirteto scalo e, a supporto, un’autobotte da Rieti.

