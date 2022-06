“Milf Calcio” conquista il Football in the Sun a Misano. Franco Panfilo miglior portiere

RIETI - Football in the Sun, il famoso torneo estivo svoltosi il 17, 18 e 19 giugno a Misano (Rimini) ha visto vincitrice, per gli over calcio a 7, una squadra reatina, la “Milf Calcio”.

Il torneo, che si svolge ormai da moltissimi anni, raggruppa numerose categorie al suo interno: calcio a 5 femmine, calcio a 5 maschile, calcio a 7, over 35 calcio a 7, over 45 calcio a 7, over 50 calcio a 7, over 55 calcio a 7.

La reatina “Milf calcio” dopo molte partecipazioni negli anni, oltre l’obiettivo centrale del divertimento ha raggiunto anche il successo. Nella squadra uno fra i volti noti è il presidente del Cantalice, Franco Panfilo che è stato premiato come miglior portiere della categoria. Matteo Ciogli invece è stato premiato capocannoniere.

La squadra: Franco Panfilo, Paride Ferri, Massimiliano Dionisi, Pasquale Dionisi, Gianluca Patacchiola, Paolo Beccarini, Stefano Di Maggio, Tiziano Provaroni, Luca Patacchiola, Riccardo Di Battista, Matteo Ciogli.