RIETI - Insieme per crescere. È questo il motto scelto dalla Football Rieti FD18, la nuova scuola calcio nata dall'unione delle sinergie di Fc Rieti e FD18, che lunedì si presenterà alla città nella conferenza stampa in programma alle 18 all'interno del "gonfiabile" presente al Gudini, quartier generale del l'Asd presieduta da Andrea Zamporlini ed Eusebio Dionisi, supervisionato dal bomber del Frosinone Federico Dionisi, il quale sembra essere proprio il collante di una scuola calcio che oltre ad unire due realtà dla stessa città sembra già matura a sufficienza per rappresentare un punto di riferimento anche per altre scuole calcio presenti in ambito locale. La conferenza stampa di lunedì sarà l'occasione giusta per i genitori dei futuri iscritti, per conoscere da vicino il nuovo staff tecnico, i programmi e le modalità di adesione. © RIPRODUZIONE RISERVATA