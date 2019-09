RIETI - È stato un pomeriggio all'insegna della festa (nelle foto di Giulia Berardi), della condivisione, del l'incoraggiamento reciproco, quello vissuto ieri dagli oltre duecento iscritti (e i loro genitori) alla Scuola Calcio Football Rieti FD18.



Al Gudini, tra palloncini colorati e palloni rotolanti in campo, si è consumato il giorno dell'accoglienza e della conoscenza degli istruttori vecchi e nuovi, con i responsabili della Scuola, Simone Onesti, Gennaro Isaia e Andrea Zamporlini a fare gli onori di casa, sotto gli occhi attenti del diggì del Fc Rieti Pierluigi Di Santo e il team manager Dino Pezzotti.

È stato un "primo giorno di scuola" invece, per il centrocampista Fabrizio Tirelli, che da lunedì sarà l'istruttore dei 2013. «È un'esperienza che ho sempre voluto fare - ha detto durante la serata - Lavorare con i bambini è una mia passione, perché condividere con loro lo sport che amo non ha prezzo. Per me sarà un piacere mettermi a disposizione di loro e di tutto lo staff, sarà sicuramente una bella esperienza».

La serata si è conclusa con un ricco buffet offerto dalla dirigenza della Scuola Calcio, che mancava del solo Federico Dionisi impegnato in amichevole contro il Brescia di Balotelli, che peraltro ha realizzato il primo gol del 3-2 finale in favore delle Rondinelle sul Frosinone. Poi fuochi d'artificio, l'abbraccio finale e l'arrivederci a lunedì, quando sì comincerà a fare sul serio.

