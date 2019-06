Football Rieti FD18, ecco gli allenatori: tra conferme e "new entry" uno staff di qualità, e i 2007 al Nazionale

Ultimo aggiornamento: 09:43

RIETI - La Scuola calcio Football Rieti FD18 scalda i motori. Dopo aver assistito alla conferenza stampa del presidente del Fc Rieti, Riccardo Curci, che oltre ad aver confermato la propria presenza alla guida del club amarantoceleste, nel corso della quale ha ribadito a chiare note "aderenza" al progetto della realtà giovanile nata dall'unione d'intenti tra la Fc Rieti e la Federico Dionisi 18, i vertici della scuola calcio hanno ufficializzato l'organigramma tecnico ed amministrativo che, tra conferme e "new entry" è pronto per questa nuova avventura condivisa:Categoria 2007: Luigi Masci, Simone Ortenzi;Categoria 2008: Matteo Cardini, Luca Salvi;Categoria 2009: Stefano Salvini, Luca Alessandrini;Categoria 2010: Cristian Colantoni, Danilo Degano;Categoria 2011: Ivan Amici, Marco RenziCategoria 2012: Stefano Tiburtini;Categoria 2013/2014: Enrico Blasetti, Elena, Dionisi, Marco Marchetti;Preparatori portieri: Mauro Mariantoni, Luca Palma;Responsabile attività motoria: Manuel Fusacchia, Manuel Floridi;Fisioterapisti: Mattia Beccarini;Pisocologa: Martina De Marco;Responsabile Tecnico: Simone Onesti;Responsabile organizzativo: Gennaro Isaia;Segreteria: Roberta Belluzzo.Da sottolineare che grazie all'affiliazione con il Fc Rieti, la categoria 2007 rappresenterà il club amarantoceleste nel campionato nazionale Under 13 Pro, che già lo scorso anno ha permesso ad altri baby calciatori reatini di cimentarsi in questa competizione.