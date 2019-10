© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “Stiamo bene a soldi”. Esordisce così il presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio, presentando il Documento programmatico del 2020 elaborato dal consiglio di amministrazione. “Per attuare la nostra attività – spiega D’Onofrio – Abbiamo a disposizione 2 milioni di euro che metteremo in campo in diversi settori di intervento. Ci siamo resi conto di una certa lentezza rispetto ai segnali che vengono dal cambiamento, abbiamo cercato di risvegliare il territorio, che probabilmente finora non ha recepito e sfruttato al meglio tutte le opportunità”.L’ambiente è uno dei nuovi settori di intervento nel quale la Fondazione andrà ad agire. I settori rilevanti sono l’educazione, l’istruzione e formazione, l’arte, le attività e beni culturali, lo sviluppo locale, il volontariato, la filantropia e la beneficenza, settori ai quali andranno 1 milione e 650 mila euro.Altri settori di intervento riceveranno 280 mila euro, da suddividere nel campo della salute pubblica (100 mila euro), per le attività sportive (110 mila euro) e per la protezione e qualità dell’ambiente (70 mila euro).