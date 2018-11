LE DOMANDE

RIETI - Cambiano sistema e modalità di richiesta dei contributi alla Fondazione Varrone da parte di amministrazioni e enti locali, associazioni, comitati, cooperative sociali, enti religiosi, fondazioni, organismi non profit.In base al nuovo regolamento per l'attività istituzionale approvato dal Consiglio di Indirizzo l'8 novembre scorso, la Fondazione potrà finanziare fino a un massimo del 50% del costo complessivo del progetto; tale quota non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro. L'attività erogativa per il 2019 è fissata in un importo complessivo di 2 milioni di euro.Le richieste dovranno pervenire esclusivamente on line, utilizzando la nuova modulistica che sarà disponibile dal 3 dicembre sul sito internet della Fondazione Varrone-Cassa di Risparmio di Rieti, nell'area "Richiedi contributo" (https://www.fondazionevarrone.it/it/richiedi-contributo.html).Non cambiano i settori e le aree statutarie di intervento della Fondazione: Educazione-istruzione-formazione, Sviluppo locale, Arte-attività e beni culturali, Volontariato, Attività sportive.Ad enti e/o associazioni proponenti verrà chiesta la definizione del target e la valutazione degli obiettivi del progetto, l'individuazione di indicatori per valutare il conseguimento degli obiettivi, l'impatto atteso sul territorio e la possibile sostenibilità del progetto e la condivisione delle modalità di comunicazione e diffusione dell'iniziativa.Facendo seguito alla numerose richieste pervenute agli uffici della Fondazione, la sezione "Richiedi contributo" sarà implementata con l'inserimento di un modulo relativo alla rendicontazione dei progetti, così da agevolare l'utenza nella fase finale di liquidazione del contributo.Gli uffici della Fondazione sono a disposizione per informazioni e approfondimenti, telefonando allo 0(interno 3) oppure scrivendo a cristina.carnicelli@fondazionevarrone.it.