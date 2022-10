Fondazione Varrone, esito a sopresa nelle votazioni per il Consiglio d'indirizzo: restano fuori l'avvocato Conti, Tittoni, Andreola e Papi

RIETI - Voto a sorpresa ieri sera alla Fondazione Varrone, dove il Consiglio di indirizzo era stato convocato per eleggere otto nuovi componenti. Solo quattro hanno avuto il via libera, mentre gli altri non hanno raggiunto il quorum e resteranno fuori.

L’esclusione ha riguardato l’avvocato Luca Conti, designato quale rappresentante dal Comune di Rieti, il presidente dell’Ordine dei medici Enrico Tittoni, indicato dalla Provincia, il manager farmaceutico Fabio Andreola e il presidente del collegio dei Geometri Carlo Papi. Hanno invece ottenuto i voti necessari e sono diventati componenti effettivi del Consiglio di indirizzo il chirurgo Arash Sadighi, l’avvocato Costanzo Truini, il medico Stefano Venarubea, indicato in quota Regione, e il farmacista dell’ospedale de Lellis Massimo Zannetti, rappresentante del terzo settore.

Esito a sorpresa e bocciature eccellenti che faranno discutere, arrivate dopo le polemiche seguite alla mancata indicazione a favore delle quote rosa. Adesso, per completare il Consiglio di indirizzo, sarà necessario attendere le nuove indicazioni che Comune, Provincia e assemblea dei soci saranno chiamati a esprimere.