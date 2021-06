La Fondazione ringrazia Lorenzetti per il lavoro svolto all'Università ma respinge le motivazioni delle sue dimissioni: non rispondono alla linea seguita dalla Varrone

RIETI - Nel pomeriggio di ieri il Consiglio di amministrazione della Fondazione Varrone ha accettato all’unanimità le dimissioni presentate ieri stesso da Roberto Lorenzetti, ringraziandolo per il lavoro eccellente svolto in questi anni ma respingendo in toto le motivazioni addotte, in quanto non corrispondenti alla linea sempre seguita della Fondazione.

Nella stessa giornata si è riunito il Consiglio di Indirizzo che all’unanimità ha riconfermato le posizioni già maturate e deliberate a settembre riguardo alla Sabina Universitas e precisamente “la necessità di fare chiarezza nella gestione del consorzio e di garantire la presenza di una migliore offerta formativa per il territorio”.

Il Consiglio di indirizzo, sempre all’unanimità, conferma che l’operato del consiglio di amministrazione e del presidente é sempre stato in linea con questa impostazione.

Il consiglio auspica che la posizione della Fondazione sia correttamente rappresentata dagli organi di informazione, per evitare il rischio che una interpretazione sbagliata possa mettere in dubbio l’impegno della Fondazione per la Sabina Universitas.

La Fondazione Varrone farà chiarezza sui diversi temi sollevati in questi giorni sugli organi di informazione in una conferenza stampa del presidente Antonio D’Onofrio convocata lunedì 7 giugno alle ore 16 a Palazzo Potenziani.