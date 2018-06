di Matteo Di Mario

RIETI – Ci sarà anche il noto attore e presentatore televisivo Flavio Insinna a fare da padrino dell’evento “Una giornata da cani 5.0” che, organizzato dall’associazione animalista “Pasqualina & Friends”, si terrà nel pomeriggio di domenica 17 giugno a Poggio Mirteto, in piazza Martiri della Libertà.



Si tratterà di un’iniziativa interamente dedicata al mondo canino, con dimostrazioni, giochi, banchetti informativi e due interessanti sfilate canine, una per la categoria “zampette meticce” e una per la categoria “zampette di razza”. L’obiettivo della manifestazione è quello di raccogliere fondi per la pavimentazione dei box del rifugio di Pasqualina del luogo, che, da tempo, ospita diversi cani senza famiglia.



Un’occasione per tutti gli amanti del migliore amico dell’uomo per trascorrere una domenica in allegria e sostenere una nobile causa che gli organizzatori portano avanti con grande tenacia e determinazione.



IL PROGRAMMA

Ore 17 - Saluto degli organizzatori, apertura iscrizioni per le due sfilate, apertura stand street food a cura di La porchetta di Nello, La Brunetta, Riccioli D’Oro e Birrificio Sabino, apertura dello stand “Ritratti a 4 zampe” a cura del pittore e artista Andrea Canolintas, acconciature pre sfilate offerte da Toeletta Moderna e Bolle Bau e angolo selfie.

Ore 17:15 – Esposizione fotografica “le colonie feline di Poggio Mirteto”, intervento dei volontari ed esposizione della mostra fotografica “Il Mondo di Pasqualina & Friends”

Ore 17:30 – Simulazione di ricerca a cura della Protezione Civile, gruppo cinofilo “Le orme di Askan”

Ore 18 – Dimostrazione di scuola di obbedienza a cura di Adelita De Berardinis (Educatore Esperto Cinofilo Cinowork - Fidasc) con il gruppo dell'ASD Cani Felici.

Ore 19 – Apertura sfilata ed interventi di Lorenza Bonaccorsi, Assessore regionale al Turismo e alle Pari Opportunità, Erika Gottardi, fashion editor, e di Tesoriaquattrozampe.it

Ore 20 – Premiazione ed intervento delle Autorità. Il Primo Premio per entrambe le sfilate prevede un weekend per due persone ed un cane.

