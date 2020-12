Fioretti tris e il Rieti torna al successo dopo nove mesi: 3-2 al Cynthialbalonga. Foto

RIETI - Nove mesi dopo il blitz di Viterbo, il Rieti torna al successo e lo fa battendo l'Albalonga 3-2. Al Gudini, nel recupero della settima giornata, decide la tripletta di Fioretti che sblocca l'attacco amarantoceleste e in un colpo solo cancella un doppio zero in classifica: quello delle vittorie e quello dei gol segnati.

Succede tutto nel primo tempo, quando Fioretti prima la sblocca, poi raddoppia con un perfetto tap in su assist di Brumat e una volta subito la rete di Cardella, trova lo spazio per triplicare sotto i tifosi reatini. Nella ripresa più Albalonga che Rieti, con Oggiano che al 75' la riapre, ma nonostante il forcing finale, il Rieti trova i tre punti sotto gli occhi di Curci e Mancini per un closing all'insegna della vittoria. Si spera.



Il tabellino

Rieti (3-5-2): Scaramuzzino; Orchi, Scognamiglio, Montesi (82' Padovani); Brumat, Marchi (55' De Fato), Tirelli (91' Gualtieri), Esposito, Zona; Galvanio (63' Mattei), Fioretti (63' Martinelli). A disp: Nobile, Vari, Tiraferri, De Vitis. All.: Campolo.

Albalonga (4-3-1-2): Santilli; Mazzei, Gagliardini, Santoni (33' Carruolo), Capogna (84' Di Vico); Angelilli, Magliocchetti (46' Cardillo), Van Ransbeeck; Pace (58' Panaioli); Oggiano, Cardella. A disp.: Maddalena, Caselli, Colacicchi, Spano, Gagliardi. All.: Venturi.

Arbitro: Esposito di Ercolano (Alfieri di Prato e Jordan di Firenze).

Marcatori: 3', 19' e 33' Fioretti, 22' Cardella, 75' Oggiano

Note: gara a porte chiuse; ammoniti: Mattei, De Fato (R), Carruolo, Gagliardini (C); angoli: 4-8; recupero: 2' pt e 5' st.

