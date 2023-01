Amatrice agguanta il pari nel recupero con Colangeli: finisce 1-1 il big match col Settebagni. Foto

RIETI - Emozioni fino all’ultimo minuto. Pari pirotecnico tra Settebagni ed Amatrice. Reatini beffati al 40’ del secondo tempo, raggiungono il pareggio nel recupero con il solito Colangeli che di testa tiene a galla la squadra ospite nella corsa al vertice: vetta resta a -2.

Primo tempo avaro di emozioni sottoporta. Gara combattuta, con l'Amatrice che prova a proiettarsi maggiormente all'attacco, ma senza impensierire i padroni di casa.

Nella seconda frazione parte sull’acceleratore l’Amatrice pericolosa al primo minuto subito con Pezzotti che con un sinistro apre le danze: ancora al 4’ ancora Cavallari ad impegnare Mercurio su pallonetto. C’è anche il Settebagni in campo con il destro a giro di Merciari al 12’ poco fuori il sette. La partita nella seconda metà diventa più nervosa. Al 40’ su punizione e nella mischia risultante ci mette lo zampino Karam che porta in vantaggio il Settebagni e fa cadere nella disperazione l’Amatrice. Un vantaggio che dura poco: ci pensa il subentrato bomber Colangeli ad incornare al 49’ il gol del pareggio e della speranza per gli amatriciani che continueranno a dire la loro nella stagione.

Il tecnico Vincenzino Angelone

«Nel primo tempo avevamo un buon possesso palla con tante azioni pericolose ma pochi tiri in porta - spiega l’allenatore dell’Amatrice Calcio Vincenzino Angelone - Secondo tempo più equilibrato, loro sono stati pericolosi solo nel gol su palla inattiva, ma noi siamo stati bravi a reagire con tanta rabbia trovando il pareggio».

Il tabellino

Settebagni: Mercurio, Karam, Paravati, Fia, Merciari, Dominici, Ragaglini, Yoon (27’ st Trugli), Farroni (32’ st Turchetti), Giulitti (27’ st Mariotti), Di Fonzo. A disp. Siciliano, D'Aiuto, Romani, Turella, Belli. All. Laurentini.

Amatrice: Pezzotti A. (45’ st Cingolani), Filipponi, Nobile, Fiscaletti, Di Gianfelice, Cenfi, Pezzotti M., Pagliuca, Monaco Di Monaco, Cavallari (35 st’ Colangeli), Amadio (45’ st Pirozzi). A disp: Santarelli, Rojas, Campagna, Lenart, Mancini. All. Angelone.

Marcatori: 40’ st Karam (S), 49’ st Colangeli (A)

Arbitro: Madonna di Civitavecchia (Rosati e Cocciolo di Roma 2)

Note. Ammoniti: Di Fonzo, Karam (S), Pagliuca, Monaco Di Monaco, Gi Gianfelice (A)