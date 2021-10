Real Sebastiani convincente, Finelli: «Molto più lucidi, complimenti agli under». Foto

Domenica 17 Ottobre 2021, 20:41

RIETI - Convince il Real Sebastiani di coach Finelli, che rifila un sonoro +50 a Civitanova, che al PalaSojourner fa la vittima sacrificale e non nulla può contro lo strapotere dei reatini. La formazione di Finelli rialza così la testa dopo lo scivolone di Cesena, che nel frattempo si conferma a Faenza.

Al termine del match, il coach bolognese commenta così la prova dei suoi: «Abbiamo registrato un miglioramento netto, specialmente nella lucidità. Prima di tutto voglio fare i complimenti ai nostri under. Ho visto Omar, Lorenzo e Roman con un’attenzione maggiore. Oggi siamo stati bravi e abbiamo indirizzato subito la gara facilitandoci le cose. L’unica pecca che posso rimproverare alla squadra è che troppo spesso abbiamo tirato per le lunghe le azioni di gioco. Per me però la cosa principale è che ognuno riconosca le proprie responsabilità individuali, perché su quelle costruiremo i nostri successi di squadra. Non vediamo l’ora di vedere la gente al palazzo. E’ ora di accogliere nuovamente i bambini delle scuole basket, le famiglie, gli appassionati, noi viviamo per questo».