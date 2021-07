Il Real Sebastiani presenta il coach Finelli: «Vogliamo costruire qualcosa di importante». Foto

Giovedì 15 Luglio 2021, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 13:37

RIETI - Il Real Sebastiani riparte da coach Alex Finelli, presentato questa mattina dal club a “Casa Real”. Classe 1967, allenatore di lungo corso, da oltre vent'anni su e giù per lo stivale quasi sempre tra panchine di A2 e massima serie. Una scelta del Gm Giuliani, avallata da patron Pietropaoli, entrambi decisi a puntare sul navigato tecnico bolognese, che nella sua lunga carriera ne ha vissute veramente tante.

APPROFONDIMENTI BASKET La presentazione

Una promozione in A1 a Livorno nel 2001, la doppietta coppa e campionato in A dilettanti con la Fortitudo Bologna nel 2010, ma anche due amare retrocessione alla guida di Agropoli e Orzinuovi nel curriculum dell’esperto Finelli. Lo scorso anno a Scafati l’ultima gioia dell’ex Virtus e Fortitudo, che ha guidato i campani alla conquista della Supercoppa.

A lui il compito di condurre l’ambiziosa formazione di patron Pietropaoli al salto in A2. A presentare il tecnico ci ha pensato proprio il numero uno del club reatino: «Grazie a Finelli per aver scelto di scendere in B, dopo una vita spesa in categorie superiore. Segno di umiltà e intelligenza, con lui siamo convinti di fare un salto di qualità, come società speriamo di essere all’altezza del suo prestigio, dobbiamo fare quei due passi in avanti per adeguarci sia a Giuliani che al coach».

Poi la parola passa al coach: «Questa è una città di basket, vogliamo costruire qualcosa di importante. Grazie alla proprietà e a Giuliani, sono felice di lavorare con loro. Sono rimasto colpito dalla visione del club, qui abbiamo un sogno che guarda alla massima serie. Ma prima c’è lo step, vincere questo campionato. La costruzione della squadra è fondamentale, sarà un avventura entusiasmante e totalizzante. Ci saranno momenti buoni e meno buoni, servirà gestire questi momenti con equilibrio e fiducia».

Soddisfazione per l’approdo di coach Finelli anche il Gm Giuliani: «L’obiettivo è salire in A2 per questo abbiamo scelto Finelli. È esperto, sa quale tipo di pressione è sottoposta una squadra e una società quando vuole vincere. Nei prossimi giorni chiuderemo la parte dello staff, nel frattempo vi comunico che Mauro Angelucci sarà il Team Manager della squadra».

Al termine della conferenza, Pietropaoli torna sui rapporti con la Npc: «Ci sarà un incontro tra i due Gm, Giuliani e Martini, per il discorso PalaSojourner. Spero ci siano condizioni più eque rispetto allo scorso anno, sono dispiaciuto che la gestione sia rimasta alla Npc. Mi sarebbe piaciuto che Calisse avesse chiamato Cattani dopo la mia conferenza stampa per riprendere il palazzo, così non è giusto. Lo scorso anno sono stato zitto, ero l'ultimo arrivato e c'era una disparità di categoria, oggi invece le cose sono cambiate. Mezzora fa mi è arrivata una chiamata di una piazza che ha vinto uno scudetto, non ci metto nulla ad andare lì».