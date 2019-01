RIETI - Capodanno con sorpresa al Terminillo, dove nella serata dell'ultimo dell'anno sono saliti gli uomi della Guardia di finanza per controllare la regolarità fiscale dei diversi eventi che hanno animato la gelida notte terminellese.



Ma a farla da padrone, in montagna, è stato soprattutto il forte vento di grecale, spirato ad oltre 60 chilometri orari, e che ha fatto cadere alberi e arbusti lungo la strada, con gazebo che hanno spiccato il volo, macchine danneggiate e persino la porta di un locale mobile divelta dal vento, con le bevande e i soldi rimasti fortunatamente sugli scaffali e in cassa, ma alla mercé di chiunque si fosse trovato a passare da quelle parti.



IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DEILMESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, MERCOLEDI' 2 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA