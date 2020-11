Giovane reatino positivo al Covid sorpreso dalla Finanza sulle vie della movida: denunciato. Sequestrati dalle Fiamme Gialle mascherine e termoscanner irregolari a Rieti e Cittaducale

RIETI - Denunciato alla procura della Repubblica per violazione delle norme anti-Covid un giovane reatino di 19 anni sorpreso nello scorso week end dalla guardia di Finanza di Rieti a spasso per le vie della movida, nonostante fosse positivo al Covid e avesse l'obbligo di essere a casa in isolamento.

Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno inoltre segnalato alla Asl per i provvedimento del caso il giovane che era con il ragazzo positivo e che dovrà ora essere sottoposto a tampone.

Sempre gli uomini della Finanza di Rieti hanno provveduto al sequestro amministrativo di numerose mascherine e termoscanner non in regola in quanto oggetti privi del marchio Cee, illegalmente detenuti e posti in venduta da due esercizi commerciali, uno di Rieti, gestito da un cittadino cinese, e uno di Cittaducale, il cui titolare è invece un cittadino italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA