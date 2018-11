Ultimo aggiornamento: 17:52

RIETI - Nella mattinata odierna il comando provinciale della Guardia di Finanza di Rieti ha ricevuto la visita del comandante regionale Lazio - generale di divisione Michele Carbone - che è stato accolto dal comandante provinciale – colonnello Michele Giovanni Messa - e dai comandanti dei dipendenti reparti territoriali.L'alto ufficiale si è intrattenuto con i militari in servizio al quali ha espresso la stima per i risultati di servizio ottenuti, spronandoli nel contempo ad impegnarsi sempre più nella lotta alle frodi fiscali, agli illeciti sperperi delle risorse pubbliche, alle illegalità finanziarie, nonché alle turbative della libera concorrenza e del mercato.Nel corso della mattinata, il generale carbone ha incontrato anche il prefetto - dottoressa Giuseppina Reggiani, il procuratore della Repubblica - dottoressa Lina Cusano Piro, il presidente del Tribunale dottor Pierfrancesco De Angelis e il sindaco Antonio Cicchetti.Il generale ha raccolto il plauso di tutte le autorità per l’impegno e la professionalità dimostrati dai militari del comando provinciale di Rieti ed ha assicurato la continuità dell’azione ai fini della sicurezza economico-finanziaria del territorio e del concorso al mantenimento dell’ordine pubblico.