RIETI - La Coppa Provincia Under 19, valida per il Trofeo Ciccaglioni, è del Real Monterotondo Scalo che surclassa il Poggio Mirteto: al Gudini di Rieti termina 5 a 1 dopo infinite emozioni, colpi di scena per 85' e un finale da dimenticare con un parapiglia in campo e sugli spalti.



Pronti via, gli eretini in casacca bianca partono subito forte e nei primi 20 minuti colpiscono due pali e vedono annullarsi due gol per presunto fuorigioco. Dopo il primo time-out nulla è cambiato: al 22’ Sofia lancia Lomanto che prova a beffare l’estremo difensore sabino che con un gran colpo di reni mette la palla in corner. Al 24’ il Poggio Mirteto ha la sua prima occasione: Lugini si prende un passaggio filtrante e da pochi metri dalla porta sbatte la palla sul portiere. Al 27’ il Poggio Mirteto rimane in dieci: per la doppia ammonizione Del Bufalo lascia i suoi in inferiorità numerica. Allo scadere della prima frazione di gioco sempre Sofia lancia Alzari che prima smarca un difensore poi di sinistro mette la sfera sotto la traversa. È 1 a 0.

Dopo un primo tempo a dir poco frizzante la ripresa non poteva essere da meno. A soli 5’ dal fischio d’inizio Bostan su di un corner mette la palla in rete. I ragazzi di mister Rastelli provano a chiudere la partita prima con Alessandrini poi con Gregori che trova gli ottimi riflessi di Mancinelli. Al 25’ il tecnico del Poggio Mirteto mette dentro Capricccioni che non delude le aspettative e appena entrato fa il 2 a 1. I sabini, in maglia nera e con un giocatore in meno, si spingono in avanti sbilanciandosi: al 40' Simoncelli su assist di Marcelli mette il sigillo alla gara. Subito dopo il gol si scatena un parapiglia dove viene preso di mira l’estremo difensore del Monterotondo. Spinte e parole forti coinvolgono prima i supporters sugli spalti e poi alcuni giocatori dentro il rettangolo di gioco: a causa del parapiglia viene espulso Cirasella. La gara riprede poi 5’ più tardi e al 45’ il Monterotondo fa 4 a 1 con Di Mario. Nei minuti di recupero vengono espulsi per proteste Spiccia e Pompei, in dieci contro otto il Poggio Mirteto subisce anche il quinto gol.

Al termine del match arrivano anche le forze dell'ordine (polizia), ma la situazione era tornata già sufficientemente tranquilla.

Alla fine la premiazione del Rea Monterotondo Scalo: il trofeo è stato consegnato da Giovanni Ciccaglioni, figlio di Roberto, il compianto presidente provinciale Figc prematuramente scomparso nel 1999 e al quale ogni anno viene dedicato il trofeo. E che in questa edizione non è stato di certo onorato nel migliore dei modi in campo e sugli spalti...

I COMMENTI

Rastelli Mauro (allenatore Real Monterotondo Scalo): «Buona prestazione dei ragazzi e il risultato finale è andato oltre della aspettative. Dopo un anno di duro lavoro ci meritiamo questo successo. Per quanto successo fuori del terreno di gioco, sono cose che non dovrebebro ma che possono succedere: i ragazzi, essendo giovani, si fanno trascinare dal nervosismo».

Renzo Fois (Allenatore Poggio Mirteto): «Un plauso a tutti i miei ragazzi per l’impegno perché abbiamo giocato tutta la gara in dieci. Il primo tempo ce la siamo giocata ma la differenza l’hanno fatta i ragazzi che da loro sono scesi dalla prima squadra. Questo è sbagliato e la federazione qui sbaglia. Il regolamento lo permette ma torno a dire che questo penalizza le nostre società più piccole. Mi dispiace per quanto detto dal presidente del Real Monterotondo Scalo che ci ha insultato, forse per il nervosismo».

IL TABELLINO

Real Monterotondo Scalo: Pesci, Francisci (45’ pt Marchesi), Gatto (45’ st Biagoni), Palma, Cirasella, Bostan, Sofia (45’ st Gregori), Alessandrini, Collacchi, Lomato, Alzari (15’ st Lentini). A disp. Valleriani, Ronca, Migliorati, Orlando. All. Roselli

Poggio Mirteto: Mancinelli, Pastrorelli (3’ st Nese), Goktas (25’ st Capriciconi), Fiori, Del Bufalo, Spiccia, Pariboni, Ferrari, Marcelli (25’st Cristofanelli) , Di Mario (12’ st Simoncelli), Lugini (40’ st Tripodi). A disp. Pssamonti, Pompei, Quodam, Delle Monache. All. Fois

Arbitro: Jacopo Bertini di Rieti

Reti:45’ pt Alzari (M), 5’ st Bostan (M), 25’ st Capriciconi (PM), 40’ st Simoncelli (M), 45’ Di Mario (M), 49’ st Ronca (M)

Note: espulsi Del Bufalo, Cirasella, Spiccia, Pompei; ammoniti Pariboni, Gatto, Lentini; spettatori: 150 circa.

