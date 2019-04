Ultimo aggiornamento: 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Filippo Palombini, sindaco uscente, scende ufficialmente in campo come candidato sindaco di Amatrice per le prossime elezioni comunali del 26 maggio. Presentato in queste ore su facebook il comitato che sosterrà la sua candidatura con la lista «Per Amatrice e le sue Frazioni - Filippo Palombini Sindaco».«Ho deciso di candidarmi - scrive Palombin i- perché ritengo che questa esperienza vissuta dal 24 agosto 2016 nell'Amministrazione comunale, e soprattutto negli ultimi 10 mesi come rappresentante legale dell'Ente, è un importante punto di partenza, che mi ha consentito di conoscere a fondo le problematiche, le cose che funzionano e le cose che non funzionano, e soprattutto le cose da fare».Dunque al momento, anche se per l'ufficialità di liste e candidati occorrerà attendere la fine di aprile, sono due le candidature espresse a sindaco per Amatrice, quella di Massimo Bufacchi e quella appena annunciata di Filippo Palombini.