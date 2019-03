© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il direttore generale chiama alta l’attenzione, teme il Rieti e Capuano. Un Rieti che si è fatto conoscere, apprezzare e rispettare anche a Castellammare di Stabia. I primi della classe non si fidano dei baldi giovani amarantocelesti, decisi ad andare al Menti per portare a casa un risultato importante.«L’avversario peggiore che ci potesse capitare in questo momento - sottolinea il direttore generale della Juve Stabia Clemente Filippi -. Conosco molto bene Capuano e so quanto è difficile sfidare le sue squadre. Riesce sempre a far giocare male gli avversari».C’è un giocatore del Rieti che piaceva molto a Filippi e che il dg provò a portare a Castellammare: «Nel gennaio 2017 fa volevo fortemente De Vito quando era al Siracusa, ma poi sfumò tutto per il dispiacere nostro e del calciatore».Juve Stabia che viaggia verso la serie B, anche se nell’ultimo periodo ha avuto un’inversione di tendenza, solo 7 punti racimolati nelle ultime 6 partite: «Preoccupati? Niente affatto. La squadra è viva più che mai e ha risposto sempre alla grande sul campo. Stiamo bene e anche domenica contro il Catania abbiamo dominato la partita, seppur è arrivata la nostra prima sconfitta in campionato».Anche sotto porta la mira non è delle migliori in questa fase, soltanto 5 gol segnati nelle ultime 9 gare, seppur i gialloblù vantino il miglior attacco del torneo, 51 reti messe a segno. «È pura casualità. Sono sereno perché la squadra gioca bene e crea molte occasioni, non è che possiamo segnare sempre tanto come nel girone d’andata».Paura di vincere un campionato, sin qui dominato, o braccino del tennista, per Filippi nulla di tutto ciò: «Non abbiamo alcuna paura perché siamo consapevoli dei nostri mezzi e della nostra forza. La squadra ogni domenica mi dà segnali importanti, questa è la cosa che conta di più, anche se non abbiamo vinto».Obiettivo serie B molto vicino, visto che le vespe devono ottenere ancora i 3 punti di bonus per la gara contro il Matera, quindi i punti reali di vantaggio sul Trapani sarebbero 5 (66 contro 61), con lo scontro diretto ancora da giocare al Menti. «Non mi piace fare calcoli, noi dobbiamo continuare a fare il nostro cammino. Il campionato è ancora aperto, Trapani e Catania se la vorranno giocare fino all’ultimo con noi, bisogna stare sempre attenti».Storia di un campionato da protagonisti ma anche storia di aneddoti, con Clementi che ricorda con grande affetto Capuano: «Nel 2006/2007 alla guida della Juve Stabia fece un grande campionato, uno dei migliori della sua carriera come allenatore, e ci portò ad un passo dai playoff in serie C1, girone B. Allora ero il team manager e uno dei ricordi più belli è quando Eziolino si mise a saltare sopra la macchina di un tifoso dopo il derby, a porte chiuse, vinto 1-0 contro l’Avellino. E poi un altro momento epocale fu nella partita che vincemmo 1-0 contro il Taranto: venne espulso e per non passare sotto i tifosi ospiti decise di scavalcare la recinzione per andare in tribuna. Venne soprannominato SpiderCapuano».Spider Capuano ora è pronto a tessere la ragnatela e a intrappolare la sua ex Juve Stabia.