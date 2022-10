Ricostruzione, la Filca Cisl Lazio fa il punto ad Amatrice: presente anche il segretario generale Luigi Sbarra

RIETI - Densa giornata questa mattina ad Amatrice con il convegno organizzato dalla Filca Cisl del Lazio “Dal cratere alla rinascita: speranze e prospettive del territorio.” Alla manifestazione, che ha visto come relatore il fegretario generale della Filca Cisl del Lazio, Attilio Vallocchia e come moderatore il reggente della Filca Cisl Lazio Nord, Francesco Agostini è intervenuto anche il Segretario Generale Cisl Luigi Sbarra, che ha concluso i lavori della mattinata.

«Sbloccare le infrastrutture e le opere pubbliche, ricostruire le aree terremotate in sicurezza, rilanciare la manutenzione delle arterie esistenti, contrastare il dissesto idrogeologico, significa dare una prospettiva all’Italia, generare lavoro di qualità per centinaia di migliaia di persone», ha detto Sbarra.

Presenti ad Amatrice anche il Segretario Generale Filca Nazionale Enzo Pelle, il segretario generale Usr Cisl del Lazio, Enrico Coppetelli, e il Commissario per la Ricostruzione del sisma del 2016, Giovanni Legnini. Intervenuti anche l’Assessore al Lavoro e Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio Claudio Di Berardino, il Segretario Generale Fns Cisl Roma Capitale e Rieti-Vigili del Fuoco, Riccardo Ciofi, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio della Regione Lazio, Mauro Alessandri, il presidente Ance Lazio, Domenico Merlani.

«E' stata l’occasione per fare il punto sulla ricostruzione e per delineare le strategie per rilanciare il territorio - ha detto il segretario generale Filca Cisl Lazio Attilio Vallocchia - abbiamo invitato rappresentanti delle istituzioni, tecnici ed operatori a confrontarsi sulle prossime tappe della ricostruzione dopo gli eventi sismici del 2016: un viaggio complesso, che è assolutamente necessario accelerare, in una prospettiva di sicurezza per il presente e per il futuro. Abbiamo richiamato l’attenzione di tutti sulla necessità di puntare ad un’edilizia di qualità che metta in sicurezza il territorio; di valorizzare il patrimonio artistico; di utilizzare materiali a basso impatto ambientale. Chiediamo poche norme, chiare ed efficaci, che tutelino le aziende sane, impediscano lavoro nero e dumping contrattuale, garantiscano la sicurezza dei cantieri».

Hanno portato i loro saluti anche il Sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, il Prefetto di Rieti, Gennaro Capo, il Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ed il Direttore dell’Ufficio sociale e lavoro della Diocesi di Rieti, Don Valerio Shango e il consigliere regionale Sergio Pirozzi. Presente anche il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi.