RIETI - Il Comitato Provinciale Figc di Rieti, tra conferme e new entry, accoglie l'ex arbitro reatino di serie D Francesco Cenami (nella foto di Marco Ferroni con Fusacchia e Zarelli) che assume la carica di vice delegato provinciale, diventando di fatto il braccio destro di Umberto Fusacchia, al quale è stata riconfermata la presidenza ad interim.Una nomina quella del 34enne reatino che fino al 2016 ancora arbitrava, che rappresenta l'inizio di un nuovo corso, di un ringiovanimento del Comitato che punta, come detto dallo stesso presidente regionale Melchiorre Zarelli a inizio giugno - quando di fatto diede la sua "benedizione" a Cenami - «a far sì che il calcio di questa provincia vada verso un'altra direzione perché negli ultimi anni non si sono visti miglioramenti...».Per Francesco Cenami la carica e la soddisfazione per un nuovo compito, seppur sempre nel calcio, ma visto da un'altra visuale dopo essere stato osservatore per la sezione Aia di Rieti una volta appeso il fischietto al chiodo.«Per me una nuova sfida - racconta Cenami - consapevole delle difficoltà del caso, ma anche pronto a seguire le orme di uno come Fusacchia che a queste latitudini rappresenta una pietra miliare per il calcio provinciale e regionale».Il comitato provinciale, inoltre continuerà a bearsi delle collaborazioni di Fulvio Minichetti, Renzo Fedri e Giampaolo Parravano e della segretaria Paola Bonaventura.